Sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Yılmaz, sigara dumanına maruz kalmanın akciğer kanseri riskini artırdığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, kasım ayının Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirtti.

Kasım ayında akciğer kanserine karşı farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, "Öncelikle akciğer kanseri için şunu söyleyebiliriz ki, genelde 50 - 60 yaş grubundaki hastalarda görülüyor. Erkek hasta grubumuz biraz daha fazla ama son yıllarda kadın hastalarda da sıklıkla karşımıza çıkıyor. En önemli risk faktörü sigara. Hastalarımızın yüzde 90'ı sigara içen hastalar ama yüzde 10'luk bir grubumuz hiç sigara içmemiş hastalar." dedi.

Yılmaz, sigara kullanımının akciğer kanserine yakalanma riskinin artırdığını ifade etti.

Sigara içmeyen kişilerin de kansere yakalanma ihtimalinin olduğunu aktaran Yılmaz, "Sadece sigara içiyor, aktif olarak sigara içiyor olması değil, pasif olarak bu dumana da maruz kalması kanser riskini arttırıyor. Onun dışında bazı iş kollarında riskimiz artıyor. Bir de genetik yatkınlık ve bazı geçirilen akciğer hastalıkları da akciğer kanseri için risk faktörü olarak sayılmakta. Eğer sigara içiyorsa hasta mutlaka en erken zamanda sigaranın bırakılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, ailesinde kansere genetik yatkınlığı olan kişilerin belli bir yaştan sonra düzenli olarak kanser taraması yaptırması gerektiğini belirtti.

Akciğer kanserinin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastanın şikayetleri başladığında çok geç dönemde bize gelmiş oluyor. Erken dönemde pek fazla şikayet yaratmıyor. Özellikle uzamış öksürüklerde yani öksürük hastanın 3 haftayı geçtiyse, bununla birlikte kanlı balgam, nefes sağlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorulma gibi şikayetleri varsa bunlar hastalar için uyarıcı olması gerekiyor.

Son yıllarda tedavide gelişmelerimiz var. Özellikle hastaların akıllı ilaç diyebildiği immünoterapi bizim için umut vadeden ilaçlar, umut vadeden tedaviler. Bununla ilgili de tümörün genetiğine yönelik hastaya özel bireyselleştirilmiş tedavi uygulamalarıyla sağ kalım süresi ve yaşam konforunu arttırabiliyoruz."