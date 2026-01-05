Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da lodos bir haftadır deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde bir haftadır etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da lodos bir haftadır deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Denizi'nde bir haftadır etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

        Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Tek Kış Fest 4'üncü haftasında da Tekirdağ'ı ısıttı
        Tek Kış Fest 4'üncü haftasında da Tekirdağ'ı ısıttı
        Tekirdağ'da karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor
        Tekirdağ'da karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor
        Tekirdağ itfaiyesi 13 bin 770 olaya müdahale etti
        Tekirdağ itfaiyesi 13 bin 770 olaya müdahale etti
        Tekirdağ'da karaya oturan gemi 3 gündür bekleyişini sürdürüyor
        Tekirdağ'da karaya oturan gemi 3 gündür bekleyişini sürdürüyor
        Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
        Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
        'Tekirdağ'ın deprem sonrası ikincil afet olarak tsunamiyle karşılaşma ihtim...
        'Tekirdağ'ın deprem sonrası ikincil afet olarak tsunamiyle karşılaşma ihtim...