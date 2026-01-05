Tekirdağ'da lodos bir haftadır deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde bir haftadır etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekleyişini sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.
