Tekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Burada ekipler tarafından geminin herhangi bir hasar alıp, almadığı incelenecek.

Dereağzı Mahallesi Santos Plajı önünde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürdürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.