Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 11 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda 1 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Tekirdağ'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırıyor
        Sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırıyor
        Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları'nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu...
        Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları'nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu...
        Tekirdağ'da zeytin hasadı etkinliği yapıldı
        Tekirdağ'da zeytin hasadı etkinliği yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş