        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu'da masaj salonları denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:36
        Çorlu'da masaj salonları denetlendi
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde masaj salonları denetlendi.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında 36 masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan denetimlerde, belgesi bulunmayan masöz çalıştıran, kapalı alanda sigara içilmesine izin veren, mesul müdürünün iş yerinde bulunmadığı ve çalışan bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilen masaj salonlarına idari işlem uygulandı.

        Masaj salonlarına yönelik denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

