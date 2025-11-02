Çorlu'da masaj salonları denetlendi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde masaj salonları denetlendi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında 36 masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, belgesi bulunmayan masöz çalıştıran, kapalı alanda sigara içilmesine izin veren, mesul müdürünün iş yerinde bulunmadığı ve çalışan bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilen masaj salonlarına idari işlem uygulandı.
Masaj salonlarına yönelik denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.
