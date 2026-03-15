Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri "İlini Sen Keşfet" projesi kapsamında kentteki müzeleri ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle sürdürülen "İlini Sen Keşfet" projesi kapsamında Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri kentte gezmek istedikleri mekanlarla belirledi.



Bu kapsamda öğrenciler, Namık Kemal Evi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Rüstem Paşa Cami, Ertuğrul Fırkateyni Anıtı ve Tarihi Bedesten Çarşısı'nı gezdi.



Proje kapsamında her müzede bir öğrenci diğer öğrencilere bilgilendirme yaptı.



Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ümit Kühram, AA muhabirine, projeyle birlikte üniversite öğrencileri bulundukları kenti daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.



Gençlerin gittikleri mekanlarda birbirini bilgilendirdiğini ifade eden Kühram, "Projeyle öğrenciler sadece mekanları anlamıyor, kendileri de öğrenerek arkadaşlarına anlatıyor. Her öğrenci önceden bir müzeyi araştırıp oraya gidince arkadaşlarına anlatıyor. Gençlerimiz böylece bölgeyi daha iyi tanıma fırsatı buluyor." dedi.



NKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Nisa Nur Altunsoy da projenin kendileri için çok faydalı olduğunu, Tekirdağ'dın tarihini öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirdi.



Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Samet Özbek ise üniversite için Tokat'tan geldiğini söyledi.



Kentin tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Özbek, eğitim aldığı şehri tanımak adına ziyaretlerin çok verimli olduğunu aktardı.



















