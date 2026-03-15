Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri "İlini Sen Keşfet" projesi kapsamında kentteki müzeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle sürdürülen "İlini Sen Keşfet" projesi kapsamında Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri kentte gezmek istedikleri mekanlarla belirledi.

        Bu kapsamda öğrenciler, Namık Kemal Evi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Rüstem Paşa Cami, Ertuğrul Fırkateyni Anıtı ve Tarihi Bedesten Çarşısı'nı gezdi.

        Proje kapsamında her müzede bir öğrenci diğer öğrencilere bilgilendirme yaptı.

        Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ümit Kühram, AA muhabirine, projeyle birlikte üniversite öğrencileri bulundukları kenti daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

        Gençlerin gittikleri mekanlarda birbirini bilgilendirdiğini ifade eden Kühram, "Projeyle öğrenciler sadece mekanları anlamıyor, kendileri de öğrenerek arkadaşlarına anlatıyor. Her öğrenci önceden bir müzeyi araştırıp oraya gidince arkadaşlarına anlatıyor. Gençlerimiz böylece bölgeyi daha iyi tanıma fırsatı buluyor." dedi.

        NKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Nisa Nur Altunsoy da projenin kendileri için çok faydalı olduğunu, Tekirdağ'dın tarihini öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

        Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Samet Özbek ise üniversite için Tokat'tan geldiğini söyledi.

        Kentin tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Özbek, eğitim aldığı şehri tanımak adına ziyaretlerin çok verimli olduğunu aktardı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

