Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Şehit Temizer Caddesi'nde Keşan istikametine seyreden K.K. (65) idaresindeki 59 YS 440 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen B.B. (43) yönetimindeki 34 FJ 4232 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada araçlarda bulunan B.B. (43), A.T. (32), A.A.T. (10), E.N.B. (9) ve G.K. (60) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

