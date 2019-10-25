Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, \u201cSporcular\u0131m\u0131z her ba\u015far\u0131dan sonra Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019nda bizler i\u00e7in m\u00fccadele eden kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimize g\u00fczel bir \u015fekilde selam durdular. Mehmet\u00e7i\u011fimize durulan bu selamdan birileri rahats\u0131z oldu. Bunu ba\u015fka yere \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Herkesi kendisi gibi g\u00f6rmeye al\u0131\u015fm\u0131\u015f ikiy\u00fczl\u00fcler rahats\u0131z oldu dedi. AK Parti Tekirda\u011f \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan S\u00fcleymanpa\u015fa \u0130smet \u0130n\u00f6n\u00fc Spor Salonu\u2019nda d\u00fczenlenen \u0130l Dan\u0131\u015fma Toplant\u0131s\u0131 nda konu\u015fan Bakan Kasapo\u011flu, \u201cSpor herkes i\u00e7in var. Sadece gen\u00e7lerimiz i\u00e7in de\u011fil. Genciyle ya\u015fl\u0131s\u0131yla, kad\u0131n\u0131yla erke\u011fiyle \u00f6zellikle kad\u0131nlar\u0131m\u0131za sesleniyorum. Bundan sonra Tekirda\u011f\u2019da kad\u0131n odakl\u0131 spor politikam\u0131z\u0131 konu\u015faca\u011f\u0131z. Bu do\u011frultuda kad\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6ncelikli olarak faydalanabilece\u011fi, t\u00fcm halk\u0131m\u0131z\u0131n spora eri\u015fimini kolayla\u015ft\u0131racak projeleri bir bir icraata ge\u00e7irece\u011fiz\u201d dedi. \u0130\u00e7erisinde bulundu\u011fumuz tesis milad\u0131n\u0131 doldurmu\u015f, bu tesisin yerine \u00e7ok daha modernini Tekirda\u011f i\u00e7in in\u015fa etme karar\u0131 ald\u0131k. \u015eimdiden hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum\u201d diyen Bakan Kasapo\u011flu, bir y\u00fczme projeleri oldu\u011funu da aktard\u0131. Bakan Kasapo\u011flu, \u201cY\u00fczme projemiz var. Y\u00fczme bilmeyen kalmas\u0131n diyoruz. Bu \u00e7er\u00e7evede evinden y\u00fcr\u00fcyerek gidebilece\u011fi havuzlar olsun vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n, gece g\u00fcnd\u00fcz kullan\u0131labilecek. Bu \u00e7er\u00e7evede havuz gereken yerlere havuzlar\u0131n \u015fimdiden hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Toplumumuzun, halk\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fcm kesimini kad\u0131n\u0131yla erke\u011fiyle, genciyle ya\u015fl\u0131s\u0131yla havuzlar\u0131m\u0131za \u015fimdiden bekledi\u011fimizi ifade etmek istiyorum. Yine antrenman salonlar\u0131m\u0131zla, a\u00e7\u0131k, kapal\u0131 kortlar\u0131m\u0131zla \u015fimdiden bunun m\u00fcjdesini veriyorum il\u00e7elerimize. Basketbol kortlar\u0131m\u0131z, futbol alanlar\u0131, voleybolun, basketbolun, badmintonun, pek \u00e7ok bran\u015f\u0131n vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n her daim eri\u015fimine a\u00e7\u0131k olacak \u015fekilde hepsini en k\u0131sa s\u00fcrede in\u015fa edece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. T\u00fcrk sporcular\u0131n uluslararas\u0131 m\u00fcsabakalarda verdi\u011fi asker selam\u0131na ve spor camias\u0131ndan gelen tepkilere de de\u011finen Bakan Kasapo\u011flu, son g\u00fcnlerde sporda elde edilen ba\u015far\u0131lar\u0131 s\u0131ralayarak, \u201cA Milli Futbol Tak\u0131m\u0131m\u0131z \u00f6nce Fransa\u2019y\u0131 Konya\u2019da yendik, sonra Arnavutluk\u2019u yendik, en son Fransa ile berabere kald\u0131k. \u0130n\u015fallah \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde burada \u0130zlanda\u2019y\u0131 g\u00fczelce yenece\u011fiz ve Euro 2020\u2019ye hep birlikte y\u00fcr\u00fcyece\u011fiz. Fakat son g\u00fcnlerde bir \u015fey dikkatimizi \u00e7ekti. Sporcular\u0131m\u0131z her ba\u015far\u0131dan sonra Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019nda bizler i\u00e7in m\u00fccadele eden kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimize g\u00fczel bir \u015fekilde selam durdular. Mehmet\u00e7i\u011fimize durulan bu selamdan birileri rahats\u0131z oldu. Bunu ba\u015fka yere \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Herkesi kendisi gibi g\u00f6rmeye al\u0131\u015fm\u0131\u015f ikiy\u00fczl\u00fcler rahats\u0131z oldu. D\u00fcnyada zulm\u00fc, d\u00fcnyada karanl\u0131\u011f\u0131 in\u015fa edenler rahats\u0131z oldu. Onlar bizim ayd\u0131nl\u0131\u011f\u0131n, adaletin temsilcisi oldu\u011fumuzu biliyorlar. Ama bilmezlikten geliyorlar, \u00e7\u00fcnk\u00fc i\u015flerine gelmiyor. Fakat millet\u00e7e \u015funa \u015fahit olduk ki, ne onlar\u0131n bu ikiy\u00fczl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc ne koyduklar\u0131 engeller hi\u00e7bir \u015fekilde ne Mehmet\u00e7i\u011fimizin g\u00fc\u00e7l\u00fc ve kararl\u0131 bir \u015fekilde oradaki ter\u00f6r yuvalar\u0131n\u0131 temizlemesine ne de spordaki ba\u015far\u0131lar\u0131m\u0131za mani olamayacak\u201d dedi. Tekirda\u011f \u0130l Dan\u0131\u015fma Toplant\u0131s\u0131 na Bakan Kasapo\u011flu\u2019nun yan\u0131s\u0131ra AK Parti Genel Merkezi Te\u015fkilatlanma Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Marmara B\u00f6lge Koordinat\u00f6r\u00fc T\u00fclay Kaynarca, Tekirda\u011f Milletvekilleri Mustafa Yel ve \u00c7i\u011fdem Koncag\u00fcl, Tekirda\u011f \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mestan \u00d6zcan, S\u00fcleymanpa\u015fa Belediye Ba\u015fkan\u0131 C\u00fcneyt Y\u00fcksel, Kapakl\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u00c7etin, Hayrabolu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman \u0130nan, Ke\u015fan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Helvac\u0131o\u011flu, il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 ve y\u00f6neticileri kat\u0131ld\u0131. Daha sonra bas\u0131na kapal\u0131 olarak devam eden toplant\u0131da Bakan Kasapo\u011flu, AK Parti te\u015fkilatlar\u0131nda eme\u011fi ge\u00e7mi\u015f olanlara ba\u015far\u0131lar\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc plaket takdim etti.