Hırsızlık zanlısı yakalandı

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Tekirdağ’da bir evden hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen bir zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde S.Y. isimli bir şahsın evinde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından soruşturma başlatan emniyet ekipleri, hırsızlık zanlısının izini bulmayı başardı.

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu E.D. isimli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

TEKİRDAĞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:36

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