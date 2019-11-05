Muratlı’da güvenlik toplantısı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak, ‘Halkla Buluşma Toplantıları’ kapsamında Muradiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Muratlı’da aylık organize edilen halk ve güvenlik toplantısı bu kez Muradiye Mahallesi’nde yapıldı. Toplantıya, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Jandarma Komutanı Cihat Bayat, Emniyet Müdürü İsa Karasu, Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Bilgen Bulak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topcu ile Mahalle Muhtarı Ferdi Şengün ve mahalle halkı katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu çevresine kamera yerleştirilmesi, okulun giriş kapısı önünde yağmur suyu birikmemesi için yağmur suyu hattı kurulması, okul önünde trafik sıkışmasını önlemek amacıyla okulda park alanı oluşturulması, Cemevi arkasında su birikmesinin önlenmesi, ÇMK karşısında bulunan metruk binanın yıkılması, Anadolu Lisesi’ne giden yola yaya kaldırımı yapılması gibi konular gündeme getirildi.

Kaymakam İ. Altan Demirayak notlarını alarak, gereken girişimlerin yapılacağını ve takibinin sürdürüleceğini aktardı.

TEKİRDAĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.