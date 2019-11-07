Tekirdağ’da Kahramanmaraşlılar buluşması düzenlendi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu’nun katılımıyla Kahramanmaraşlılar buluşması düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Vali Yardımcısı Ahmet Nadiroğlu’nın yanı sıra Şarköy Garnizon Komutanı Hasan Doğan, Doç. Dr Abdullah Yinanç, İhlas Pazarlama Tekirdağ Bölge Müdürü İlyas Miral, işadamı ve gençler katıldı.

Kahramanmaraşlılar, buluşmanın amacı olarak hemşehrilerin birbirlerini destekleyerek, birlik ve beraberlik içerisinde Tekirdağ’a her anlamda katkıda bulunmak olduğu ifade ettiler.

TEKİRDAĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.