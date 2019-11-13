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Tekirdağ’da traktör alev alev yandı

İHA

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarla süren çiftçinin traktörü alev alev yandı.

Tekirdağ’da traktör alev alev yandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde tarla süren çiftçinin traktörü alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Delibedir Mahallesi kırsalında tarla sürüldüğü sırada H.E.’ye ait traktörün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan traktöre, olay yerine çağrılan Hayrabolu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrası traktör kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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