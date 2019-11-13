Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

DHA

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.
Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kıcanoğlu,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, il protokokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Güzel yurdumuzun, güzide kentlerinden olan Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun  97'nci yıl dönümü manevi huzurunuzda kutluyor olmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyim. Özgür, bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri hür vicdanı hür bir ferdi olarak ilke ve fikirlerinizin ışığında ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak en büyük hedefimizdir. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hedef edinerek büyük ailem olarak gördüğüm Tekirdağ halkına hiçbir kesim arasında ayrım gözetmeden hak, hukuk ve adalet çerçevesinde hizmet götürmeye devam edeceğim. Tekirdağ halkı olarak üstlenmiş olduğumuz tarihsel sorumluluğun bilinci ile en büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz vatanımızı koruyacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı ve mücadelenin kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Yaşanan işgaller karşısında her zaman olduğu gibi, Tekirdağımızda da içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancı ile eşine az rastlanır bir kahramanlık göstererek bütün Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağımızı düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. İstiklal uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi millet şuuru ile korumak, geliştirmek daha müreffeh yarınlara taşımaktır. Bu anlamlı günde başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyor Tekirdağımızın kurtuluş gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Daha sonra Vali Aziz Yıldrım ile beraberindekiler, valilik önünde açılan Tekirdağ'a ait eski resim sergisini gezdi.

TEKİRDAĞ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, öğrencileri maça götürdü
YEREL HABERLER Polis, öğrencileri maça götürdü
MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
YEREL HABERLER MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
Tekirdağ’da merdivenli park açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da merdivenli park açıldı
Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
YEREL HABERLER Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hazin hikayede sevindirici gelişme
YEREL HABERLER Hazin hikayede sevindirici gelişme
Koyun dedi, mülteci çıktı
YEREL HABERLER Koyun dedi, mülteci çıktı
Tekirdağ’da traktör alev alev yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da traktör alev alev yandı
Vali zeytin hasadı yaptı
YEREL HABERLER Vali zeytin hasadı yaptı
Tekirdağ’da 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi açıldı
Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
YEREL HABERLER Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
Evden kaçtıktan sonra bulduğu kızını 2 kurşunla öldürdü
YEREL HABERLER Evden kaçtıktan sonra bulduğu kızını 2 kurşunla ...
15 yaşındaki Hilal nerede
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Hilal nerede
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
YEREL HABERLER İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
Çorlu’dan kardeş Kumanova’ya 500. yıl ziyareti
YEREL HABERLER Çorlu’dan kardeş Kumanova’ya 500. yıl ziyareti
Kozuva: "Türk-Romen işbirliğinin gücüne inanıyoruz"
YEREL HABERLER Kozuva: "Türk-Romen işbirliğinin gücüne inanıyoruz"
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri
YEREL HABERLER Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ...
Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu
Çorlu Atatürk Evi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Çorlu Atatürk Evi’nin temeli atıldı
Çorlu Belediyesi personeline yangın söndürme eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi personeline yangın söndürme eğitimi
Yılbaşı öncesi dev operasyon Tekirdağ’da 2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi 52 bin 765 lira ve 900 Euro nakit paraya el konuldu
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi dev operasyon Tekirdağ’da 2 buçuk ton ...
‘Geleceğe nefes’ seferberliğinde Barış Pınarına ‘Asker selamı’ desteği
YEREL HABERLER ‘Geleceğe nefes’ seferberliğinde Barış Pınarına ...
Çorlu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çorlu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X