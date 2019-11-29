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10 Organize Sanayi Bölgesi kardeşlik protokolü imzaladı

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısında, bölgedeki 10 OSB kardeşlik protokolüne imza atarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, "Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısında, bölgedeki 10 OSB kardeşlik protokolüne imza atarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, "Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" dedi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Enis Sülün Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdam, teknoloji ve sanayi yatırımlarına değindi. Toplantıda gerçekleştirilen kardeşlik protokolüne de değinen Varank, girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağını belirtti. Kardeş OSB projesine değinen Varank, "Bugün 10 OSB´miz kardeşlik protokolüne imza atarak; ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Atalarımızın dediği gibi, birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum" dedi.
'İSTİHDAMI TEŞVİK ADINA İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK'
Salonda bulunan sanayicilere seslenen Bakan Varank, "Bakanlık olarak karşılaştığınız risk ve fırsatları beraber değerlendirmenize yardımcı olmak, sizlere yapıcı çözüm önerileri sunmak, her zaman en temel önceliğimiz oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Sizlere fikirden ürüne, üründen pazara varıncaya dek her aşamada destekler sunuyoruz. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz" dedi.
'TEKNOLOJİ DÜZEYİ YÜKSEK ÜRÜNLERİ YERLİ ÜRETMEYİ BAŞARACAĞIZ'
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile katma değeri yüksek ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetle üretilmesini hedeflediklerini dile getiren Bakan Varank, "Odak sektörlerdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün gruplarıyla alakalı kapsamlı bir çalışma yaptık. Ürünlerin; ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, dünya piyasalarındaki payını, mevcut altyapımızın kabiliyetlerini ve rekabet üstünlüklerimizi detaylı şekilde çalıştık. Yerli üretim için öncelikli ürün listeleri oluşturduk. İlk aşamada makine sektöründe çağrıya çıktık. Teknoloji düzeyi yüksek ve ithalatta büyük yer tutan ürünleri yerli üretmeyi başaracağız" dedi.
'ERGENE KORUMA EYLEM PLANINA 900 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bölgenin Türkiye´nin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "11 ilimizdeki toplam 89 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 830 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Ülke genelinde üretime geçen sanayi parsellerinin yarısından fazlası yine bölgemizde yer alıyor. Bugüne kadar OSB projelerine 1,2 milyar lira kredi desteği verdik. Buradan güzel bir müjde vereyim. Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz OSB´lerini yeni proje olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif ettik. Ergene Havzası'nda çevreyi kirleten sanayi tesislerini 12 ıslah OSB çatısı altında topladık. Ergene Koruma Eylem Planı kapsamında başlattığımız projelere bugüne kadar 900 milyon lira kaynak aktardık. Tekirdağ Ergene Havzası Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri´nden üçünü tamamladık, kalan ikisini 2020 yılında bitireceğiz. Bölgemiz inovasyon liderliğinde büyüsün diye, sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi kurduk. Halihazırda 24 Teknopark ile bine yakın Ar-Ge ve tasarım merkezi, yenilikçilik odaklı çalışmalarda bulunuyor" şeklinde konuştu.
'MUHALEFET İFTİRA, DEDİKODU VE YALAN KAZANINA DÖNMÜŞ'
Bakan Varank, Türkiye'nin bir yandan bölgesindeki tehditleri bertaraf ettiğini ifade ederek, "Diğer yandan da ekonomide yeni baharlar yaşayacağı bir sürecin içine giriyor. Bugün burada yatırımlardan, istihdamdan, üretimden bahsediyoruz. Bizim gündemimiz bu. Ama tabi diğer yanda muhalefetin gündemini de biliyorsunuz. Kim kiminle nerede görüşmüş, kim kimin ayağını kaydırmaya çalışıyor, tam bir dedikodu, yalan ve iftira kazanına dönmüş durumdalar.  Kendi parti kurultayları için harcadıkları enerjiyi yapıcı muhalefet için harcasalardı, inanın bugün çok farklı bir Türkiye´de yaşıyor olurduk. Ama biz işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye´nin bir dakikasını dahi kaybetmeden, büyüme hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.
KÜTÜKCÜ: MARMARA, TÜRK SANAYİNİN KALBİ
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Marmara Bölgesi'nin Türk sanayinin kalbini oluşturduğunu belirterek, "Marmara Bölgesi olmadan, bu bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz olmadan Türkiye'nin küresel hedeflerine ulaşması mümkün değil. Bunu aslında ben değil, rakamlar söylüyor değerli konuklar. Ülkemizin ilk 10 aydaki 137 milyar dolarlık ihracatının yüzde 65'ini Marmara Bölgemiz gerçekleştirdi. Bu ihracatta bölgedeki 11 şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizin katkısı çok yüksek. Yine bu bölgedeki OSB'lerimizde 6 bine yakın fabrika üretim yapıyor.  Ayrıca Marmara Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimiz tam bir istihdam kaynağı haline gelmiş durumdalar. Ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon 931 bin kişinin yüzde 43'ü Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerimizde. Marmara'da istihdam 828 bin 841. Burada sizinle önemli bir çalışmanın sonucunu da paylaşmak isterim. OSBÜK olarak TEPAV'la organize sanayi bölgelerimizin mevcut durumunu tespit etmek amacıyla bir çalışma yaptık. Türkiye'deki faal tüm organize sanayi bölgelerimizi kapsayan bu çalışmada Marmara Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimizin önemli bir kısmı açık ara önde. İşte bu yüzden Marmara Bölgesi, Türk sanayisinin kalbi diyorum. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki; özellikle son dönemde, üzülerek bazı şeylere şahitlik ediyoruz. Türk sanayisinde böylesine önemli bir yeri olan Marmara Havzası, sanayi üretimi ile çevre arasında adeta bir tercihe zorlanıyor. Bu kesinlikle yanlış" dedi.
OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı kapsamında Kardeş OSB Protokolleri imzalandı. Protokol kapsamında Diyarbakır OSB-Nilüfer OSB, Ergene 2 OSB-Samsun Merkez OSB, İkitelli OSB-ASO 2. ve 3. OSB, Konya OSB-Erzurum 1.OSB, Denizli OSB-Adıyaman OSB kardeş OSB oldu. 

TEKİRDAĞ

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:15
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