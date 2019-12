1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

“17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” kapsamında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda personellere Teşekkür Belgesi takdim töreni düzenlendi.

Acil Sağlık Hizmeti veren bütün personellere temsilen ‘Teşekkür Belgesi’ takdimi yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Hacı Bayram Zengin, Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Başkan Yardımcıları ve Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.

Düzenlenen Teşekkür Belgesi takdim töreninde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir yaptığı konuşmada, "Kritik dakikalar ve saniyeler içerisinde hayat kurtarma ve hayatın ileriki dönemlerde daha iyi idame ettirilmesi amacıyla 7/ 24 cansiperane bir şekilde görev başında olan ve bu kutsal görevi ifa eden 112 personelimizin Acil sağlık Hizmetleri Haftasını canı gönülden kutluyor minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanlığımızın misyon ve vizyonları doğrultusunda çağın gereklerine göre son model alet ve ekipmanlarla donatılmış olan kara, hava ve deniz ambulanslarımızla her türlü hava koşulunda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğumuz hizmetin ne kadar değerli, ne kadar özel ve ne kadar kutsal olduğunun bilinci içerisindeyiz. Acil sağlık Hizmetine her an ihtiyacımız olabileceği düşüncesiyle her daim hazır durumdayız işte bu hazırlık içerisinde en önemli hususlardan biri olan personelimizin gayreti ve özverili çalışmalarının da farkındayız. Bu amaçla ilimizde an itibari ile 59 adet ambulans, 35 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 1 adet Yoğun Bakım/Obez ambulansı, 2 adet UMKE aracı, 129 UMKE gönüllüsü, İl genelinde Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerimizin acil servisleri, kıymetli personelimiz ile 7/24 afet ve olağan dışı durumlarda acil sağlık hizmeti vermekteyiz” dedi.

