Tekirdağ'da 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde sahte içki imal edilip, satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.M.F.´nin işyeri ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 30 litrelik bidonlar içinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 ton 105 litre sahte etil alkol ile 50 kilo sitrik asit, 'etil alkol' ibareleri ile 9 etiket, etiketlere ait kullanılmış rulo, 940 boş cam şişe ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Sahte alkol ve diğer malzemelere el koyulurken gözaltına alınan N.M.F. hakkında soruşturma başlatıldı.
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