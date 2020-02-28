Şehit ateşi Tekirdağ’a düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit ateşi Tekirdağ’a düştü

İHA

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Tekirdağ'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin Hatay Reyhanlı doğumlu olduğu öğrenilirken, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu
Senfonik Destan konseri izleyenleri büyüledi
YEREL HABERLER Senfonik Destan konseri izleyenleri büyüledi
Başkan Yüksel’den Regaip kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yüksel’den Regaip kandili mesajı
Çatı parça parça uçtu
YEREL HABERLER Çatı parça parça uçtu
Kuvvetli lodos apartmanın çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Kuvvetli lodos apartmanın çatısını uçurdu
Avrupa’dan Çorlu’ya ödül
YEREL HABERLER Avrupa’dan Çorlu’ya ödül
Market fareleri yakalandı
YEREL HABERLER Market fareleri yakalandı
Prof. Dr. Tecer: “Sanayici bindiği dalı kesiyor” Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: “Bölgede sanayide günde 350 bin ton su kullanılıyor” “Organize Sanayi Bölgeleri tamamlandığında günde 550 bin ton su tüketilecek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tecer: “Sanayici bindiği dalı ...
Prof. Dr. Tecer: Bölgede yer altı suyunda ciddi düşüş var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tecer: Bölgede yer altı suyunda ciddi düşüş ...
Tekirdağ’da şiddetli fırtına: otomobil hasar gördü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli fırtına: otomobil hasar gördü
Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu
Çerkezköy TSO çocukların doğa eğitimine destek oldu
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO çocukların doğa eğitimine destek oldu
Yolcu otobüsü şarampole girdi: Bagajda uyuyan muavin yaralandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şarampole girdi: Bagajda uyuyan muavin ...
ASKOM ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı
YEREL HABERLER ASKOM ile Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme ...
Marmara’da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Marmara’da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi
YEREL HABERLER TREDAŞ çalışanlarına deprem eğitimi verdi
Öğrencilerle anılarını paylaştılar
YEREL HABERLER Öğrencilerle anılarını paylaştılar
Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
KOSGEB'den yurtdışı pazar desteği
YEREL HABERLER KOSGEB'den yurtdışı pazar desteği
Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
Çorlu TSO’dan KVKK eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan KVKK eğitimi
Çorlu’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
YEREL HABERLER Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Çorlu TSO üyelerine KOSGEB bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Çorlu TSO üyelerine KOSGEB bilgilendirmesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X