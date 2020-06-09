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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı. Okulun bahçe duvarı yıkıldı.

Olay, saat 15.20’de Turan Mahallesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Z.B. sevk ve idaresindeki 59 ZV 743 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Talatpaşa İlkokulu bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın tesiriyle okulun bahçe duvarı yıkıldı.

Maddi hasarlı kazada zarar gören araç, kurtarıcı ile olay yerinden kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise, kazaya ilişkin incelemede bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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