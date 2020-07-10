Semt pazarlarında korona önlemleri devam ediyor

Ergene ilçesinde kurulan semt pazarlarında korona virüse karşı alınan tedbir ve önlemler devam ediyor. İlçede pazar yerlerine girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatılıyor.

Korona virüse karşı ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Ergene Belediyesi, semt pazarlarında da gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, girişte maskesiz gelen vatandaşlara ekipler tarafından maske dağıtımında bulunuluyor. Zabıtalar, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda da uyarırken, pazarlarda tezgahlar arasındaki mesafeye de dikkat ediliyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına tedbiri bir an olsun elden bırakmadıklarını belirterek, “Hep birlikte hareket ederek bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Halkımızın sağlığını korumak ve virüsün etkisini en aza indirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan pazar yerlerinde önlemlerimizi sıkı tutuyoruz. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu zor günleri geride bırakarak güzel günlere kavuşacağız” dedi.

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