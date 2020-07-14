Mahallede yazlık sinema keyfi

Süleymanpaşa Belediyesi, her hafta farklı kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yazlık sinema etkinliğine devam ediyor. Özellikle Korona virüsü salgını nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik film gösterimlerinin yapıldığı Açık Hava Sineması etkinliğinin yeni durağı İnecik Mahallesi oldu.

Bizim Köyün Şarkısı isimli çocuk filminin gösterildiği etkinliğe çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi göstermesi dikkat çekerken, filmi izlemeye gelen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliğinde, salgın riskinden korunmaları için izleyicilere maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

Açık Hava Sineması etkinliğinin kırsal mahallelerde devam edeceği belirtildi.

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