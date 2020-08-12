Malkara jandarma komutanı Teğmen İsmail Erdoğan görevine başladı

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Tekirdağ’ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan görevine başladı.

Teğmen İsmail Erdoğan, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı Bölük Komutanlığı’ndan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Malkara’nın huzuru ve güvenliği için var gücüyle çalışacaklarını ifade eden Teğmen Erdoğan, hayırlı olsun dileklerini ileten tüm Malkara halkına teşekkür etti.

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