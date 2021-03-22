Balıkesir'deki deprem Tekirdağ’da da hissedildi

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ’da da hissedildi.

Balıkesir Erdek açıklarında saat 00.33'de yerin 11 kilometre altında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, Hayrabolu ve Malkara ilçesinde de vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremi hissettiğini sosyal medyadan paylaşan Hayri Süle,“Deprem oldu ve net hissettim. Allah yardımcımız olsun” ifadesini kullandı.

Malkara ilçesinde de fırında çalışan bir vatandaş, hafif bir sallantı hissettiğini söyledi.

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