Tekirdağ’da yazlıktan dönen ailenin aracı takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ’da yazlıktan dönen ailenin içinde bulunduğu lüks araç takla attı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağİstanbul yolu Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy’deki yazlıktan İstanbul’a dönen Ünal Koşar (48) yönetimindeki 34 KJ 3024 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisine kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak su kanalına yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü Ünal Koşar ile Gönül Koşar (43), Altan Koşar (21) ve Sıla Sazak (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.