Viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Çimendere Emirali mahallerine bağlantı sağlayan stabilize yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi’ne gitmek üzere Şarköy yolundan stabilize yola giren Mehmet A. (61) yönetimindeki 59 KD 741 plakalı otomobil, Çimendere yakınlarda viraja girerken mıcıra kapıldı.

Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Mehmet A. ve yanında bulunan eşi Emine A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Mahalle muhtarı yardıma koştu

Kazayı duyup kısa sürede olay yerine gelen Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, yaralı vatandaşlara yardımcı oldu. Güngör, “Bu yolu kullanan tır şoförlerinin hızını düşürmediğini görüyoruz. Biraz daha dikkatli seyretmelerini rica ediyorum. Kazalar kaçınılmaz olabilir. Kazazede vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.

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