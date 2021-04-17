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Tekirdağ'a özgü lezzet 'Velimeşe bozası' coğrafi işaret aldı

DHA

Tekirdağ'a özgü lezzet 'Velimeşe bozası' coğrafi işaret aldı


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde üretilen Velimeşe bozası, coğrafi işaret tescili aldı. Boza üreticisi Burak Tuna, Velimeşe bozasının coğrafi işaret almayı hak ettiğini belirterek, pandemi ve ramazan nedeniyle azalan satışlarının internet üzerinden arttığını söyledi.
Kentin ünlü lezzetlerinden 'Velimeşe bozası', Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi'nce geçen yıl yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Velimeşe bozası, Tekirdağ'ın, köftesi, eski kaşarı, peynir helvası, salamura asma yaprağı, dokumasından sonra coğrafi işaret alan 6'ncı ürünü oldu. 
Boza üreticisi Burak Tuna, Velimeşe bozasının Balkanlardan gelen, çok eski tarihe dayalı bir içecek olduğunu belirterek, "Gördüğünüz ürünün tarihi yaklaşık 1860'lara dayanıyor, yani Vefa'dan eski tarihli diyebilirim Velimeşe bozasına beklediğimiz oldu. Velimeşeliler olarak, Velimeşe bozacıları olarak sevindiren bir şey oldu. Türkiye'nin her yerinden duyuldu. Sosyal medyada paylaşıldı, internet satışlarımız hızlandı. Yani her konuda fayda sağladı" dedi.
'KATKI MADDESİ HİÇ YOK'
Velimeşe bozasının katkısız olduğunu ifade eden Tuna, "Velimeşe bozasında ağırlık mısır, darı, çok az miktarda buğday unu var, hiçbir şekilde katkı ürünü kullanılmıyor. Tatlandırıcı olarak glikoz şurubu değil, toz şeker kullanılıyor. Her yerden müşterimiz var. İstanbul'dan, Sakarya'dan, İzmir'den, yolu düşen herkes misafirimiz oluyor" diye konuştu.
'İNTERNET SATIŞLARI ARTTI'
Özellikle koronavirüs salgınının boza sektörünü de etkilediğini belirten Burak Tuna, "Pandemide biz üretici olduğumuz için biz kapanmadık ama insanlarda bir korku oluştu, çıkamadı, gelemedi, biz onların ayağına hizmet sunmaya çalıştık. Bozada böyle bir şey çok azdır. Bozanın raf ömrü çok kısa olduğu için buradan yolladığımız bozanın iki günde gitmesi lazım ki karşı taraf onu içsin. Biz onu sağlamaya çalıştık. Artık yeni yeni internete de geçildi bozada. Yüzde 50 gibi bir artış oldu internet satışlarıyla. Önceki yıllarda hiç internetten satışımız yoktu bizim. Bütün satışlarımız bizim buradandı. Ürünümüzün raf ömrü kısa olduğu için biz dışarı da veremiyoruz bozayı. Kendi yerimizde satışımız oluyor. Pandemiden dolayı şu anda burada içilmiyor ama normal şartlarda burada içebiliyorlar, alıp gidebiliyorlar. Sırf boza içmek için İstanbul'dan müşterilerimiz geliyor" dedi.
'ÜÇ YIL MÜCADELE ETTİK'
Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul ise coğrafi işareti almak için 3 yıl mücadele edildiğini belirterek, "Meşhur Velimeşe bozamız nihayet tescillendi. 3 yıl oldu bunun mücadelesini veriyorduk. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve bizler bozacılar. Neticesinde hakkaniyetli bir sonuç bu. Kalitemiz, katkısı yok. Bağırsak florasına, diğer anne sütü üretimine çok yararlı. Sağlık anlamında özellikle pandemi zamanında daha da önemi arttı. Satışları bozacılarımızın pandemiden dolayı bireysel olarak azalsa da internet satıcılığı arttı. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'BOZA ŞİFADIR'
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe bozasına coğrafi işaret almaktan mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Coğrafi işaret bölgedeki ürünün öne çıkması demek. Bizim de bozamız yıllardan beri öne çıkmıştı, yıllardan beri vardı. Bizler de bozamızın tanıtımı için yıllardır mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bozamızı göndermiştik, milli içecek olarak gönderdik. Bizler boza kültürümüzü devam ettiriyoruz bugün de coğrafi işaret almaktan dolayı mutluyuz."
Velimeşe bozasının ham maddelerinin yulaf, pirinç, darı, arpa, buğday ve mısırdan olduğunu belirten Yüksel, "Boza vücuda sıcaklık veren yüksek kalorili bir içecektir. Yüksek kalorisi ile tok tutan boza zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Yüksek protein, yağ ve karbonhidrat içeriğinden dolayı besin değeri yüksektir. Lezzeti kadar içeriği de E, B1, B2, A vitaminleri ve fosfor, demir gibi mineral içerir. Genç girişimciler bu ürünü çoğalttılar. Muzlu, çilekli, kakaolu gibi birçok çeşidi ilk kez Velimeşe'de üretildi. Türkiye'de iki tane boza bunlar biri Velimeşe bozası. Bozanın faydaları çoktur. Boza şifadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-04-17 11:51:56

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