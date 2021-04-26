Tekirdağ'ın AK Parti'li Kapaklı ile CHP'li Saray belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'ın AK Parti'li Kapaklı ile CHP'li Saray belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi

DHA

Tekirdağ'ın AK Parti'li Kapaklı ile CHP'li Saray belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi


Onur KAYAVolkan KURU/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın komşu AK Parti'li Kapaklı ile CHP'li Saray belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi çıktı. Kapaklı sınırları içinde bulunan bir konteynerin Saray Belediyesi ekiplerince çöp kamyonuna konularak götürülmesinin güvenlik kameralarına yansıması iki belediyeyi karşı karşı getirdi. İki belediye başkanı da kenteynerin kendiyerine ait olduğunu savunurken, konunun büyütülmemesi gerektiğini ve ihtiyaçları olduğu takdirde birbirlerine konteyner verebileceklerini açıkladı. 
KONTEYNER ÇÖP KAMYONU İLE GÖTÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın komşu Kapaklı ile Saray ilçesi belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi yaşanıyor. İki ilçeye sınır Kapaklı'nın Karlı Mahallesi'ne konulan bir konteyner Saray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp aracına konularak götürüldü. Güvenlik kamerasına yanyısan görüntülerde üzerinde Saray Belediyesi yazan bir çöp kamyonundan inen görevli konteyniri aracın arkasına koyduktan sonra bölgeden ayrıldı. 
Konteynerin yerinde olmadığını gören mahalle muhtarı bölgedeki güvenlik kamerasında yaptığı incelemede Saray Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna yüklenip götürüldüğünü görünce durumu Kapaklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çetin'e görüntülerle birlikte iletti. Başkan Çetin, görüntüleri inceledikten sonra görevlilere konunun araştırılması için talimat verdiğini belirterek, "Açıkçası bu görüntülerin kamuoyunda çok yer almasını da arzulamıyorum. Birisi eğer ki yaptıysa bunu oradaki araç şoförü ile personel yapmıştır. Burada bir kurumu zedelemeye, Saray Belediyesi'ni zan altında bırakmaya gerek yok. Hele hele bir belediye başkanını bu anlamda suçlamaya gerek yok. Çok büyütülecek bir konu olarak da görmüyorum" dedi. 
'BİZİM ÜRETTİĞİMİZ KONTEYNER'
Kendi sınırlarına ait bölgeden alınan konteynerin Kapaklı Belediyesine ait olduğu kaydeden Başkan Çetin, "Orası zaten bizim ilçe sınırlarımız içerisinde olan bir alan, ben çöp konteynerine de görsel olarak baktığımda bizim kendi ürettiğimiz çöp konteyneri olduğunu anlıyorum. Mesela bizim çöp konteynerimiz amatörce atölyelerimizde yaptığımız konteyner, anlaşılıyor. Ama olabilir, belki de Saray Belediyesi yazıyordur. O zaman onu sorgulamak lazım. Bu noktada Saray Belediyesi'ni suçlamak da istemiyorum. Oradaki çalışanın yaptığı bir terbiyesizlik diyebilirim. Adını da bulamıyorum, usulsüz bir şey" dedi. 
'BELEDİYENİN İHTİYACI VARSA ONLARA DA KATKI VERİRİZ'
Saray Belediyesi'nin de konuyla ilgili inceleme yaptığı duyumunu aldığını söyleyen Başkan Mustafa Çetin, "Onlar da bu konu ile ilgili bir çalışma yürütüyorlarmış. Görüntüler belli zaten, aracın plakası belli. O arkadaşları çağırırsa belediye, zaten mutlaka doğru bilgiyi alır. Bizi ilgilendiren kısmı, biz kendi imkanlarımızla üretiyoruz bu konteynerleri, vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Saray Belediyesi'nin böyle bir ihtiyacı varsa biz onlara da katkı veririz. Saray Belediyesi'ni zedelememek lazım. Belediye Başkanına da bu anlamda çamur atmamak gerekiyor. Hiçbir belediye başkanı, 'git oradan bul da buraya çöp konteyneri getir' demez. Kamuoyunda yer alan AK Parti'li belediye, CHP'li belediye tartışmalarını da doğru bulmuyorum. Bunlar toplumu kutuplaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Saray Belediyesi'nin ihtiyacı varsa elimizden geleni yaparız. Bir meclis kararı çıkartırız, onlara göndeririz. Bunlar belediyeler arasında yardımlaşılabilecek konular. Çok büyütülecek meseleler değil" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERKİŞ: BİZİM TALİMATIMIZ DEĞİL
Saray Belediye Başkanı CHP'li Özgen Erkiş, yaptıkları araştırmada olayın kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını söyledi. Belediye personelinin talimatları dışında bir hareket yaptığını belirten Erkiş, "Bizim şoförümüz, şu ana kadar kimden talimat aldığını bilmiyorum ama gidip orada bize ait olan, Saray Belediyesi'ne ait olan fotoğraflarla da belli-çöp konteynerini kamyonun arkasına takıp geri almış. Bizim talimatımız değil. Yoksa bizden yana helal olsun. Yüzlercesini verelim. Elbette ki Saray Belediyesi kalkıp da bir çöp konteynerinin peşinde koşmaz. Bunu bir onur meselesi mi yaptılar, gurur meselesi mi yaptılar, 'bizim çöp konteynerimiz burada ne arıyor' diye mi düşündüler bilmiyorum. Eğer böyle düşündülerse onları suçlayacak da değilim. Ama bizden talimat almadılar, şu anda konuyu araştırıyorum, başkanlık düzeyinde bir talimat yok" dedi. 
'ÇÖP KONTEYNERİNİ TEKRAR ALIP DA SARAY'A KAZANDIRMIŞLAR'
Ekiplerinin aldığı konteynerin Saray Belediyesi'ne ait olduğunu savunan Başkan Erkiş, "O konteyner bizim bilgimizle oraya giden bir konteyner değildir. Logosu da üzerinde olan, ayan beyan bize ait olduğu belli olan bir konteyneri biraz ironik bir biçimde, komik bir biçimde, Mustafa Başkanın da benim de güleceğimiz bir biçimde, çok da olayı büyütmeden, bunların kendi inisiyatifiyle harekete geçerek yaptıklarını düşünüyorum. Almışlar, şu an kayıtlarda ortada. Derinlemesine araştırıyoruz ama olay bundan ibaret. Saray Belediyesi temizlik işleri, 'Bu konteyner burada ne arıyor' tadında harekete geçmişler, kendileri inisiyatif kullanmışlar ve çöp konteynerini tekrar alıp da Saray'a kazandırmışlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA-Volkan KURU
2021-04-26 20:10:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayrabolu Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Hayrabolu Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi hizmete ...
Çamaşır asarken balkondan düştü
YEREL HABERLER Çamaşır asarken balkondan düştü
Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada
Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı
Hastaneye yolunda midibüsün çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Hastaneye yolunda midibüsün çarpmasıyla öldü
Karşıya geçerken minibüsün altında kaldığı anlar kamerada Yolu geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi
YEREL HABERLER Karşıya geçerken minibüsün altında kaldığı anlar ...
İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonu kapsamında Tekirdağ’da 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonu kapsamında ...
Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım'
YEREL HABERLER Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz ...
Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Çorlu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı
Çorlu´daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra Öz'ün sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Çorlu´daki tren kazasında oğlu Arda'yı kaybeden Mısra ...
Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağlılar sahura bando ile uyanıyor
Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı
YEREL HABERLER Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına ...
Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi sahur için sokağa indi
YEREL HABERLER Bu da sahur bandosu ordusu: 120 kişilik bando ekibi ...
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler Oyun oynarken yakalanan 12 kişiye 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı ...
Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ açıklarında, gemiden düşen personel için ...
Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 ...
Tekirdağ'da sokaklar sakin
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sokaklar sakin
Çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı