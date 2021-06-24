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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel, miniklerin heyecanına ortak oldu

İHA

Başkan Yüksel, miniklerin heyecanına ortak oldu

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, 20202021 eğitimöğretim yılını düzenlenen mezuniyet töreni ile tamamladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Altınova Mahallesi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisinin mezuniyet törenine katılarak minik öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi.
47 yaş grubu öğrencilerin okul öncesi eğitim aldığı merkezde Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı ve Sabri Çınar ile öğrencilerin mezuniyet törenini ve yılsonu gösterilerini izleyen Yüksel, öğrencileri tebrik ederek, mezuniyet coşkularına ortak oldu
Mezuniyet töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ”Koronavirüs pandemi sürecinde biz büyükler kadar minik yavrularımızda çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Salgın nedeniyle parka çıkamadılar, sokakta oynayamadılar, okula gidemediler. Önümüzdeki dönem salgın ortadan kalktığında miniklerimizin enerjilerini atabileceği projeleri hayata geçireceğiz. Birkaç ay içerisinde Altınova Sahilimizi de hazır hale getirerek çocuklarımızın gezebileceği, bisiklet sürebileceği, oyunlar oynayabileceği alanlar hazırlıyoruz. Mezun olan öğrencilerimize başarılar ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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