Tekirdağ’da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanelik olan 11 kişiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Önceki gece zehirlendikleri gerekçesi ile hastaneye başvuran 4 kişiden 2’si diyalize bağlanırken, diğer iki kişi ise yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişlerdi.
Kişilerin aynı büfeden el yapımı kaçak içki aldıklarını söylemesinin ardından harekete geçen polis büfeye baskın düzenleyerek sahte içkilere el koymuştu.
Gün içinde hastaneye müracaat eden kişi sayısının 11’e yükseldiği olayda Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Bu kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.