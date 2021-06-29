7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan getirildi iddiası

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan getirildiği iddia edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki faciasında hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şu ana kadar sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği belirtildi.

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