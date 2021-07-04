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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 9' a yükseldi. Hastanede 6' sı entübe 9 kişinin tedavisi sürüyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Tekirdağ

2021-07-04 13:57:16



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