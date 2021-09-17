Yamaç paraşütü inişinde sürpriz evlilik teklifi

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Ünsal YÜCEL/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Şarköy ilçesinde 600 metre yüksekliğindeki Uçmakdere mevkisinden paraşütle atlayan Neslihan Uzunhan'a, iniş noktasında bekleyen erkek arkadaşı Emre Yıldırım, evlilik teklif etti. Uzunhan, Yıldırım´ın teklifine `evet´ cevabı verdi.

İstanbul´da yaşayan iş insanı Emre Yıldırım, satış temsilcisi kız arkadaşı Neslihan Uzunhan´la yamaç paraşütü yapmak üzere Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi´ne geldi. Neslihan Uzunhan, eğitmen pilot Yılmaz Özkaya ile birlikte, Uçmakdere mevkisindeki 600 metre yükseklikteki Ayvasıl Tepesi´nden atlayarak sahile inişe geçen kız arkadaşına, açtığı, `Fidan benimle evlenir misin?´ yazılı afişle sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Yıldırım, sahile inen Uzunhan´a, "Benimle evlenir misin?´ diye sordu. Sevinç gözyaşlarına boğulan Neslihan Uzunhan, Emre Yıldırım´ın evlenme teklifine `evet´ cevabı verdi. Yıldırım, yanında getirdiği yüzüğü Uzunhan´ın parmağına taktı. Emre Yıldırım ve Neslihan Uzunhan'ın arkadaşları da çifti alkışlarla tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Ünsal YÜCEL

2021-09-17 14:37:36



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