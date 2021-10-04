Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı

DHA

Eski eşini öldürüp, boşanma davalarında şahitlik yapan komşusunu yaraladı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Remzi Aksu (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu'yu (43) kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü. Ardından boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'yı (41) da evine giderek yaralayan Aksu, kaçtı.
Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Doğan Sokak´ta meydana geldi. Ayşe Aksu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak aynı mahallede başka bir eve taşındı. İlçede boya, badana işleri uğraşan Remzi Aksu, bu sabah, takip ettiği Ayşe Aksu´nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı. Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu´ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu´nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
KOMŞUSUNU YARALADI
Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak´taki evine gitti. Zemin kat pencerenin camını çekiçle kırarak içeri giren Aksu, eşi ve 2 çocuğuyla evde bulunan Volkan A.'yı tabanca ile sırtından vurarak yaraladı. Yaşanan arbedede Remzi Aksu, Volkan A.'nın eşi Fatma A.'yı da çekiçle yaraladıktan sonra kaçtı. Volkan A. ile eşi Fatma A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 
Polis, Remzi Aksu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-10-04 11:58:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Önce eski eşini, sonra da boşanmalarına şahitlik eden şahsı vurdu
YEREL HABERLER Önce eski eşini, sonra da boşanmalarına şahitlik eden ...
Yaralı bekçi 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Yaralı bekçi 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit ...
Öğretmenin darp edilmesine sendikalardan sert tepki
YEREL HABERLER Öğretmenin darp edilmesine sendikalardan sert tepki
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Çocuklar için Kış Okulları
YEREL HABERLER Çocuklar için Kış Okulları
Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Malkara'da 2 ev yandı: 1 kişi hastanelik oldu
Nazlı´yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Nazlı´yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
Tekirdağ´da kardeşlerin evleri yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da kardeşlerin evleri yandı
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
(Özel) Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi 11 ayda 730 bin hastaya hizmet verdi
YEREL HABERLER (Özel) Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.