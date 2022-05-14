Malkara’da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara’da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı

İHA

Malkara’da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 14 Mayıs Çiftçiler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Malkara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Malkara Ziraat Odası, Malkara Yağlı Tohumlar Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifinin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.
Törende konuşan Malkara Ziraat Odası Başkanı Teoman Kesebir, üretimi arttıracak çarelerin bulması gerektiğini söyledi. Kesebir, “Kaba ve karma yem ihtiyacının karşılanması teşvik edilmeli, yem fiyatları ile süt fiyatları arasında uygun parite korunmalı, tarımı öncelikli bir sektör olarak değerlendirecek bir tarım reformu gerçekleştirilmelidir. Tarım Bakanlığı bünyesinde tarım piyasaları düzenleme ve destekleme kurumu kurulmalıdır. 2006’da çıkarılan tarım yasasındaki tarımsal desteklemelere ayrılan pay gayri safi milli hasılanın yüzde birden az olamaz maddesi artık uygulanmalıdır. Bu toprakların bereket ve cömertliğini zenginliğe dönüştürme kabiliyeti ve tecrübesi Türk çiftçisinde var, o zenginliği harekete geçirmek için beklenen tek şey dün olduğu gibi bugün de toprağın yoramadığı çiftçimizi yoran tarım dışı yüklerin Türk çiftçisinin omuzundan kalkmasıdır. Bugün vesilesi ile bunu beklemek adım atıldığını duymak, fedakar, çalışkan ve kanaatkar Türk çiftçisinin hakkıdır. Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülkenin güneşinin daha parlak, geleceğe dair umudunun daha güçlü, ufkunun daha aydınlık olacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ederken, bu topraklara bereket tohumları ekmeye devam etmesi, toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe dönüşmesi, çiftçimizin ekerken de biçerken de yüzünün güldüğü, ürününün gerçek değerini bulacağı bir gelecek dileği ile teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.
Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hükümet alanında organize edilen programa Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, Meclis Başkanı Teoman Kesebir, belediye başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, tarım kuruşları başkanları, siyasi parti başkan ve yöneticileri, banka müdürleri ve yöneticileri, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri yöneticileri, muhtarlar ile çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Modern Pazarlama’nın yöntemleri anlatıldı
YEREL HABERLER Modern Pazarlama’nın yöntemleri anlatıldı
Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın etti Ülkelerinde bulamadıkları ilaçları burada buluyorlar
YEREL HABERLER Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın ...
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: “Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak”
YEREL HABERLER Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: “Azıcık ...
Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: "Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum"
YEREL HABERLER Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından ...
Çorlu’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Çorlu’da korkutan yangın
Tekirdağ’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Atıklarla siyaha dönüşen Kınıklı Deresi Marmara Denizi'ne akıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Atıklarla siyaha dönüşen Kınıklı Deresi Marmara ...
Atıklarla siyaha dönüşen Kınıklı Deresi Marmara Denizi'ne akıyor
YEREL HABERLER Atıklarla siyaha dönüşen Kınıklı Deresi Marmara ...
Tekirdağ’da bulunan Balkan Savaşı’ndan kalma top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bulunan Balkan Savaşı’ndan kalma top ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere sıkıştı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere ...
Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin sürücüsü ...
Tekirdağ AFAD kırsal mahallelerde eğitim veriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ AFAD kırsal mahallelerde eğitim veriyor
FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı 
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Yunanistan'a kaçmak ...
Su sayacı hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Su sayacı hırsızları yakalandı
Genç hafızlar Türkiye birincisi olmak için yarıştı
YEREL HABERLER Genç hafızlar Türkiye birincisi olmak için yarıştı
Sokak ortasında silahla vuruldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahla vuruldu
Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi Malkara’da yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi Malkara’da ...
Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
YEREL HABERLER Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich ...
Şehit bekçinin adı mahallesinde yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit bekçinin adı mahallesinde yaşayacak
Gündüz vakti evden hırsızlık vakası
YEREL HABERLER Gündüz vakti evden hırsızlık vakası
'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
YEREL HABERLER 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, ...
Tekirdağ'da o kovanlara zarar verildi; 4 milyon arı öldü, ana arılar çalındı (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da o kovanlara zarar verildi; 4 milyon arı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.