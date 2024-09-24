Teknofest Adana ne zaman, hangi tarihte? Teknofest Adana ziyaret saatleri

TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek. "Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST’te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.