TEKNOFEST İstanbul nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST İstanbul yol tarifi ve ulaşım haritası
TEKNOFEST, bu yıl 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, TEKNOFEST Zaman Tüneli, uçuş etkinlikleri gibi birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. Peki TEKNOFEST İstanbul nerede, nasıl gidilir? İşte 2025 TEKNOFEST İstanbul yol tarifi ve ulaşımı...
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül verenleri bu kez İstanbul’da buluşturuyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Beş gün sürecek festivalin kapıları bugün itibarıyla açıldı. 21 Eylül’e kadar devam edecek olan festivale katılmak isteyenler ise bu noktada ‘’TEKNOFEST İstanbul nerede, nasıl gidilir, hangi otobüs ve metro gider?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte 2025 TEKNOFEST İstanbul yol tarifi ve ulaşımı hakkında detaylar…
TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde 13. kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını İstanbul’da buluşturuyor.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, 17 Eylül’de kapılarını açtı ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
TEKNOFEST İSTANBUL’A NASIL GİDİLİR, ATATÜRK HAVALİMANI’NA HANGİ METRO GİDER?
TEKNOFEST İstanbul festival alanı olan Atatürk Havalimanı, toplu taşıma açısından oldukça erişilebilir bir noktada bulunuyor.
Ayrıca, festival süresince ziyaretçilere özel ring hizmetleri de sağlanacak.
İşte ulaşım alternatifleri:
Metro ile Ulaşım
En hızlı ve doğrudan ulaşım yolu, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı. Metro, Yenikapı'dan kalkıp doğrudan havalimanı terminaline ulaşıyor.
Marmaray ile Ulaşım
Marmaray'ı tercih edenler için en yakın durak Yeşilyurt İstasyonu. Bu istasyondan kalkan İETT ring otobüsleri, ziyaretçileri doğrudan festival alanına taşıyacak.
Metrobüs ile Ulaşım
Metrobüs kullanıcıları, Söğütlüçeşme - Avcılar hattı üzerindeki Ataköy - Şirinevler durağında inerek M1A metro hattına geçiş yapabilir.
Özel Araç ile Ulaşım
Festival alanında sınırlı sayıda otopark alanı bulunuyor. Trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden toplu taşıma araçlarının kullanılması öneriliyor.
TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
TEKNOFEST İstanbul'da teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, stant etkinliklerinden sahne gösterilerine, simülasyon deneyim alanlarından planetaryuma, eğitici atölyelerden sergilere dek pek çok etkinlik sizi bekliyor.
Beş gün sürecek festival süresince gözümüz hep yükseklerde olacak! Yerli ve milli gururumuz olan hava araçlarımız TEKNOFEST semalarını süsleyecek.
Halka açık uçuşlarını sergileyecek olan Bayraktar TB2 ve Anka, Türk Yıldızları, Solotürk, Hürkuş, Akıncı, Atak, Hürjet ve daha nicesi eşlik edecek.
Gösterileri heyecan ve gururla izleyen öğrenciler, ilk uçuş deneyimlerini yaşayacak!
Ana Sahne’de KIRAÇ konseriyle coşku yaşanırken, ASELSAN 50. Yıl Dijital Deneyim Alanı, Bilim Pavyonu ve Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı ziyaretçilerini bekliyor.
TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve Ufkun Ötesi Sergisi’nde uzayın derinliklerine yolculuk yapılacak, TÜME/Genetik Laboratuvar Turu’nda ise embriyo oluşturma ve transfer süreci deneyimlenecek.
KATILIM ÜCRETSİZ
Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.
Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.