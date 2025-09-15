TEKNOFEST ne zaman? 2025 TEKNOFEST nerede gerçekleşecek, katılım ücretsiz mi?

ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı, Teknofest İstanbul'un geleneksel ev sahibi olarak, festivalin kalbi konumunda yer alıyor ve bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival alanına ulaşmak için en pratik seçeneklerden biri, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanmak; bu hat, Yenikapı'dan başlayıp havalimanı terminaline kadar uzanıyor ve festival süresince seferler 6 dakika aralıklarla yoğunlaştırılıyor. Alternatif olarak, Marmaray ile Yeşilyurt İstasyonu'na inip oradan İETT ring otobüslerine aktarma yapmak mümkün; bu ringler, Yeşilyurt Marmaray Durağı ile etkinlik alanı arasında direkt sefer düzenliyor. Eğer metrobüs tercih ederseniz, Söğütlüçeşme-Avcılar hattından Ataköy-Şirinevler durağında inerek metro hattına geçebilirsiniz. Festival için önceden planlama yapmak, özellikle yoğun günlerde trafiği atlatmak adına faydalı; detaylı güzergah haritaları için İstanbul Valiliği'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.