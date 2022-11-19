Teknopark İstanbul’dan mentor programı

AA

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul’un TÜBİTAK tarafından da desteklenen Cube Mentorship Programı tanıtımı, mentorlar ve yeni mentor adaylarının da katılımıyla Cube Incubation Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bir süre önce alınmaya başlanan mentor ve mentee (mentorluk desteği alan) başvurularının devam ettiği program kapsamında, özellikle derin teknoloji ekosistemine mentor kazandırılması ile sürdürülebilir ve ölçülebilir mentorluk sistemi kurulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, programın gayesini, uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve pazarlayan, AR-GE odaklı yoğun girişimler olarak tarif ederek, “Girişimcilerin uluslararası standartlarda ve metotlarda mevcut durum analizi yapılarak stratejik yol haritalarının çıkarılması, mentor desteğiyle belirlenen ve uygulanan stratejiler sayesinde ticari olgunluk seviyesinin ve AR-GE yenilik kapasitesinin artırılması, bu projenin en büyük hedeflerinden biri” ifadelerini kullandı.

Teknoloji geliştiren girişimcilerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesi faaliyetlerini içeren program, TÜBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) kapsamında destek alıyor. Programla 40 KOBİ’ye markalaşma, kurumsallaşma, ticarileşme ve uluslararasılaşma için gerekli mentorluk desteği sağlanarak satış kapasiteleri ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

20 ay sürecek Teknopark İstanbul mentorluk programı kapsamında, mentee KOBİ’ler için bilgilendirme eğitimleri, mentorlar içinse kişisel gelişime yönelik sertifikalı eğitimler sunulacak.