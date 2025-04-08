Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi. Washington'daki protestolarla eş zamanlı olarak Tel Aviv'de de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.
Netanyahu'nun Trump ile görüşmesi Washington'da ve New York'ta protesto edildi.
Ziyaret sırasında Beyaz saray önünde bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretini protesto etti.
ABD'deki protestoların yanı sıra Tel Aviv'de de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti.
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.