Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu | Dış Haberler

        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu

        ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi. Washington'daki protestolarla eş zamanlı olarak Tel Aviv'de de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.04.2025 - 07:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.

        2

        Netanyahu'nun Trump ile görüşmesi Washington'da ve New York'ta protesto edildi.

        3

        Ziyaret sırasında Beyaz saray önünde bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretini protesto etti.

        4

        ABD'deki protestoların yanı sıra Tel Aviv'de de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti.

        5

        İsrail'in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

        6

        Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

        7
        8
        9
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever Haberi Görüntüle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!