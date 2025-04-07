Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ortak basın toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

TSİ 21.30'da başlaması planlanan basın toplantısının iptaline ilişkin bilgi Beyaz Saray'dan geldi. Ortak basın toplantısı iptal edilirken, ikilinin Oval Ofis'te sınırlı sayıda gazetecinin sorularına yanıt vereceği bildirildi.

Binyamin Netanyahu, görüşme için Beyaz Saray'a varırken Trump tarafından karşılandı.

ZİYARETİN ARKA PLANI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Yedioth Ahronoth ve Jerusalem Post gazetelerinin aktardığına göre, Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti.

Haberlerde, Netanyahu'nun, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.

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Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, başbakanlık görevine geldiği ilk yıllarda UCM'ye katılma kararı için imza attığını, bugün de ayrılmak için yine bu kararın altına imzasını koyduğunu söylemişti. Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımlamıştı. UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. REKLAM Trump, Netanyahu'nun ikinci Washington ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını verdi.