Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde en çok tercih edilen tatlılardan biri de tel kadayıf tatlısıdır. Tel kadayıf, bol cevizli ve çıtır çıtır yapıldığında tadına doyum olmaz. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde yapılan şerbetli enfes bir tatlıdır.

Tel Kadayıf Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

500 gram tel kadayıf

150 gram tereyağı

2 su bardağı iri dövülmüş ceviz

Şerbeti İçin;

4,5 su bardağı toz şeker

4,5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Tel Kadayıf Yapılışı:

Tel kadayıfları elinizde tel tel ayırın.

Tepsiniz yağlayın.

Cevizleri iri olarak havanda dövün ya da rondodan geçirin.

Yağladığınız tepsinize en alt kısmından başlamak üzere bir sıra tel kadayıf bir sıra ceviz olarak yayın.

En son katı kadayıfla kapladık tan sonra, üzerini bir tepsi yardımıyla iyice bastırın.

Bu sıkılaştırma işlemi denge sağlar.

Daha önceden ısıttığınız 200 derece fırında alt üst nar gibi kızarana kadar pişirin.

Şerbeti için küçük bir tencerede su şeker ve limonu kaynatın.

Bir kenara alıp şerbetin soğumasını bekleyin.

Tel kadayıflar fırında pişene kadar şerbetiniz de soğuyacak tır.

Fırından aldığınız tel kadayıfların üzerine soğuk şerbeti döktükten sonra dilimlere ayırın.

Ilık veya soğuk olarak servis edilebilir.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Tel kadayıf yapmaya başlamadan önce şerbetini hazırlayın ve soğutun.

Tatlımıza şerbeti sıcak olarak dökersek hamurlaşır.

Tel kadayıfları market yerine yufkacıdan almanızı öneririm.

Marketlerdeki daha sert ve kalın olur.

Tatlınıza kullanacağınız cevizin taze olmasına dikkat edin.

Bayat olursa tatlınızın tadı bozulur ve ağıza acı bir tat bırakır.

Tel kadayıf tatlısına en çok antep fıstığı yakışır.

Eğer yaz günlerinde iseniz dondurma eşliğinde de ikram edebilirsiniz.

Kaymak ve çikolata osu da ayrıca çok yakışır.