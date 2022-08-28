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Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Alibeyköy'de kaçak göçmen kovalamacası! Kamyonetin arkasından atlayıp kaçtılar ve... - Haberler
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TEM'de kamyonet bozuldu; kaçak göçmenler koşarak kaçtı

Arıza nedeniyle emniyet şeridine geçen kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen kaçmaya başlayınca, yaşananlara şahit olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde meydana gelen olayda, kaçak göçmenler, yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.

Son dakika: Alibeyköy'de kaçak göçmen kovalamacası! Kamyonetin arkasından atlayıp kaçtılar ve... - Haberler
TEM'de kamyonet bozuldu; kaçak göçmenler koşarak kaçtı
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DHA

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ARAÇ BAŞINDA BEKLEDİ

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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