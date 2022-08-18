TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 TIR yandı

İHA

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde çarpışan 2 TIR'ın yandığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçlar hurda yığına döndü.

İHA'nın haberine göre olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde 2 TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile TIR'lar bir anda alev topuna döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kaza sonrasında yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.