Temiz eller sağlıklı gelecek: Dünya Hijyen Günü ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolları

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Bunun yanı sıra eğer dışarıdaysanız yanınızda kolonya taşıyabilirsiniz, toplu taşımayı kullandıktan sonra elinize sıkabilirsiniz böylelikle viral hastalıklardan korunma ihtimalinizi de artırmış olabilirsiniz. Ayrıca, gün içerisinde neredeyse hep elimizde bulunan cep telefonunu dezenfekte etmek de önemlidir.

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HİJYENİN ÖNEMİ İnsanlar gün içerisinde istemsiz olarak ellerini; yanak, ağız, saç, burun ve gözüne götürür. Bu durum bulaşıcı hastalıkların kısa süre içerisinde yayılmasına neden olur. Kirlenmiş eller yoluyla bir kişiden diğerine birçok bulaşıcı hastalık yayılabilir bu yüzden ellerinizi sabun ve suyla düzgün bir şekilde yıkamak, bu hastalıklara neden olan mikropların yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.