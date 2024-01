Temiz eller sağlıklı gelecek: Dünya Hijyen Günü ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolları

12 Şurada Paylaş!









Eris varyantı ve JN1 virüslerinde de, koronavirüsteki gibi öncelikli korunma yolu kişisel hijyene dikkat etmekle başlar. Bununla birlikte bağışıklı güçlü tutmak için sağlıklı beslenmek, hasta olduğunu düşündüğünüz kişilere yaklaşmamak, kalabalık ortamlarda maske takmak ve eğer hasta olduğunuzu düşünüyorsanız doktora gittikten sonra evde kalmak gibi yöntemleri uygulayabilirsiniz.

