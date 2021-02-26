Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 26 Şubat Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 26 ŞUBAT 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor. Ancak bu hafta Kadir Ezildi yarışmacıların haksız puan verdiğini söyleyerek yarışmacı puanlarını iptal etti.

26 Şubat Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftaki yarışmanın ve 10 bin liralık ödülün sahibi Kadir Ezildi'nin puanlarıyla Esma Hanım ve Esra Hanım oldu ve birinciliği paylaştılar.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 26 ŞUBAT 2021

Esma Hanım ve Esra Hanım aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.

Gözde Hanım 6 puan alarak üçüncü oldu.

Senanur Hanım 6 puan alarak üçüncü oldu.

Neslihan Hanım 5 puan alarak sonuncu oldu.