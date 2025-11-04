Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz-Ekim 4 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak, maaşlara ne kadar zam yapılacak?

        4 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında memur ve emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon oranları kesinleşmiş oldu. Bu gelişmenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve emekli memurların 2026 Ocak ayında alacakları maaş artış oranları da netleşmeye başladı. İşte, 2026 Ocak dönemi için belirlenen memur ve emekli maaş zam oranlarına dair ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 14:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:02
        1

        TÜİK, Ekim ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Böylece Temmuz’dan Ekim’e kadar olan döneme ilişkin enflasyon oranları netlik kazandı. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve emekli memurların 2026 Ocak ayında alacakları maaş zam oranları da ortaya çıktı. İşte, 2026 Ocak memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları…

        2

        TEMMUZ-EKİM 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için Temmuz-Ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

        3

        2026 OCAK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

        Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.

