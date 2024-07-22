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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi açıklandı! 2024 Zamlı emekli maaşı farkı ne kadar?

        Temmuz emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi açıklandı!

        Temmuz emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. SSK Bağkur emeklisi emekli maaş farkının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 12.500 TL olurken Temmuz ayında SSK - Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam almıştı. Gözler emekli zam farkının ödeme tarihlerine çevrildi. İşte, SGK tarafından açıklanan 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:05
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        Emekli maaş farkı ödeme tarihleri son dakika açıklaması sonrası belli oldu. SSK, Bağkur, dul ve yetim aylığı 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Peki Temmuz emekli ve memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Zamlı emekli maaşı farkı ne kadar? İşte yanıtı

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        EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

        Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

        Buna göre;

        Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

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        Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

        • Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,
        • Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,
        • Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

        ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

        En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

        İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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