EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,