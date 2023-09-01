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        Haberler Müzik Teoman'dan yeni stüdyo albümü 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' yayında - Magazin haberleri

        Teoman'dan 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'

        Teoman, son stüdyo albümü olarak lanse ettiği 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'yı dinleyicileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:33
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        Teoman'dan 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'
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        Teoman, yeni stüdyo albümü 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'yı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Teoman albümde; hızla geçen zamanın korkutuculuğu, geçmişe özlem, ölüm korkusu, hayattaki pişmanlıklar, gençlik hayalleri, aşkın imkansızlığı, depresyon, geleceğin belirsizliğinden duyulan korku gibi temalara yer veriyor.

        "SON STÜDYO ALBÜMÜM OLMASINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Teoman, son stüdyo albümü olarak lanse ettiği 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina'yı şu sözlerle anlattı: Merhabalar, bugün son stüdyo albümüm olmasını düşündüğüm, 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' çıktı. Böylelikle diskografimi tamamlamış oluyorum. Bu albüm benim otobiyografik-konsept albümüm.

        "DİNLEYİCİ İÇİN ZOR BİR ALBÜM"

        Teoman, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Temalar, şu anda hissettiğim şeylerden oluşuyor; hızla geçen zamanın korkutuculuğu, geçmişe özlem, ölüm korkusu, hayattaki pişmanlıklar, gençlik hayalleri, aşkın imkansızlığı, depresyon, geleceğin belirsizliğinden duyulan korku gibi temalar bunlar. Bu albüm ticari bir albüm değil. Günümüzün ticari işlevi olan şarkılarından oluşmuyor ve biraz da zor bir albüm dinleyici için. Yine de beni şarkı yazarı olarak çok tatmin eden bir albüm.

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        #teoman
        #Ben, Zargana, Deus Ex Machina
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