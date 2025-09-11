Teoman, Harbiye'de sevenleriyle buluştu

Teoman, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. 'Sahneye Bir Kış Sabahı' şarkısı ile çıkan Teoman ardından; 'Serseri', 'Tek Başına Dans' ve 'Çoban Yıldızı' gibi şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı turnesine devam ederken; 11 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 6 Kasım'da ise tekrar Harbiye sahnesinde olacak.