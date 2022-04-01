Teoman: Turnelerim devam ediyor

"Konserleri özlemişim" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Teoman (54), önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Poz veren Teoman, basın mensuplarının, "Konserleriniz tam gaz devam ediyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

"TURNELERİM DEVAM EDİYOR"

Ünlü şarkıcı, "Konserleri özlemişim. Seyircimiz ile beraber şarkılarımı söylemek beni mutlu ediyor. Turnelerim de devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu'da turne yaptık, orada da yoğun ilgi ile karşılaştım." açıklamasını yaptı.

Teoman, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.